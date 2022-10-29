السعودية تواجه هندوراس ودياً

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم الأحد مباراة ودية أمام هندوراس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداده لمونديال قطر 2022.
ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية تأهباً لمنافسات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر، خاض خلاله وديتين، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 1-0 وتعادل في الثانية مع ألبانيا 1-1.
ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، إلى منح اللاعبين الفرصة الكاملة للوقوف على مستوياتهم، وإيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.
وكان رينارد أشرك معظم اللاعبين في المباراتين السابقتين، وذلك بتشكيلتين، الأولى لستين دقيقة والثانية في آخر نصف ساعة.
وبعودة معظم اللاعبين المصابين، أصبحت صفوف الأخضر شبه مكتملة، لا ينقصها إلا سلطان الغنام وناصر الدوسري، إذ يواصلان برنامجهما في مستشفى اسبيتار بقطر وياسر الشهراني في الرياض، ومن المنتظر أن يكونوا في كامل جاهزيتهم خلال الأيام المقبلة.
وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.
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