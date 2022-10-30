السعودية تتعادل مع هندوراس ودياً

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تعادل المنتخب السعودي الأول مع هندوراس بنتيجة (0 - 0)، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء يوم الأحد على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.
وتعد مواجهة" الأخضر" أمام منتخب هندوراس ثالث وديات "الأخضر" في المرحلة الحالية، وتبقى للمنتخب السعودي مواجهتين وديتين في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا وبنما.
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