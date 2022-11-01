أهلي جدة.. البطل التاريخي يغيب عن كأس الملك

غاب أهلي جدة، أكثر الأندية حصولاً على بطولة كأس الملك عبر التاريخ، عن قرعة كأس الملك التي أقيمت يوم الثلاثاء بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي، إذ اقتصرت المشاركة على الأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين.

ويحمل أهلي جدة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الملك بواقع 13 مرة كانت أولها في العام 1962 وآخرها عام 2017.

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ولعب أهلي جدة 18 مباراة نهائية لبطولة كأس الملك بالتساوي مع غريمه التقليدي الاتحاد وبفارق نهائي واحد عن الهلال الذي يحتل المركز الثالث.

وشارك أهلي جدة في النسخة الماضية من البطولة قبل خروجه من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الشباب 2-1.