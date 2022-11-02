بيتزي: إبعاد السهلاوي والمعيوف بعد مباراة روسيا مسؤوليتي

كشف خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 ،أن قرار إبعاد الثلاثي محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف وعمر هوساوي بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف بخمسة أهداف دون رد كان قراره، مشيراً إلى أن غيابهم بعد تلك المباراة وما تلاها من تصريحات أدلى بها عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم جاء بـ"المصادفة".

وقال بيتزي لبرنامج "في المرمى": اتخذت قراري بعد مباراة روسيا بإبعاد عدة لاعبين لأن هناك البدلاء القادرين على مساعدة المنتخب في المباراة التالية، لا أعلم ماذا قال رئيس الاتحاد حينها، لكن القرار كان قراري وموافقته لما أدلى به الرئيس كان مصادفة لا أكثر.

مادة اعلانية

وأتبع: أنا فخور بقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم، وتحقيق الفوز بمباراة مونديالية هو أعظم شعور، لكن علينا استغلال الفرص التي لاحت لنا في المباريات الثلاث التي لعبناها.

وعاد للحديث عن مباراة روسيا: بعدما فشلت محاولاتنا بمعادلة النتيجة في مباراة روسيا فقدنا التركيز وأصبنا بالإحباط، واستغل الخصم ذلك وسجل 3 أهداف متأخرة.