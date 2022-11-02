بيتزي: اللعب بحرية سبب فوز السعودية على مصر

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يرى خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 أن الحافز لدى لاعبيه وغياب الضغوط سبب الظهور بالمستوى الجيد أمام مصر وتحقيق أول فوز مونديالي سعودي منذ 24 حينها.
وقال بيتزي: كانت الحالة النفسية والمعنوية للاعبين في مباراة مصر جيدة للغاية، هناك منافسة بين المنتخبين وهذا حافز، بالإضافة إلى اللعب بحرية ودون ضغوط، ولهذا حقق السعوديون الفوز بالمستوى والنتيجة.
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وحول تغييراته في مباراة أوروغواي، أجاب: قررت الدخول بمهاجم وهمي خفيف الحركة مثل فهد المولد، وبعدما سجل لويس سواريز هدف المباراة الوحيد تحسنا وتكرنا صورة أفضل من مباراة روسيا.
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