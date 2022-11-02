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بيتزي: هدف سالم الدوسري في مصر لا يفارقني

دبي - قناة العربية
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أكد خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 أن هدف سالم الدوسري في شباك المنتخب المصري بمباراة المنتخبين بدور المجموعات لا يفارق ذاكرته.

وقال بيتزي لبرنامج "في المرمى": ما زلت أتذكر هدف سالم الدوسري حتى الآن عندما عانقني الجميع بفرح، إنها لحظة لا تنسى.

وواصل: أتمنى أن يقدم السعوديون مونديالاً رائعاً فلديهم فريق يمتلك الخبرة ومدرب رائع مثل رينارد، وأعتقد أن الأرجنتين هي الأصعب، بينما المكسيك تعاني من بعض المشاكل.

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