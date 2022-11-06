سعود يقود السعودية للفوز على آيسلندا ودياً

قاد سعود عبدالحميد منتخب السعودية للفوز على آيسلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن تحضيرات "الأخضر" لنهائيات كأس العالم 2022.

وتقدمت السعودية في الشوط الأول عبر الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "د. 26"، وشهد الشوط الأول خروج القائد سلمان الفرج للإصابة.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني أجرى هيرفي رينارد، المدير الفني لـ "الأخضر" 5 تغييرات.

وتعد مباراة منتخب آيسلندا رابع مواجهات "الأخضر" الودية في المرحلة الثالثة، ليتبقى بذلك للمنتخب السعودي مواجهة خامسة قادمة أمام منتخب بنما في ختام المرحلة الثالثة.

وخاض المنتخب السعودي في المرحلة الحالية ثلاثة مواجهات ماضية أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس.