إصابة قائد منتخب السعودية قبل المونديال

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، تفاصيل إصابة قائده سلمان الفرج والتي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام آيسلندا التي أقيمت، يوم الأحد، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم.

وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب إصابته في مفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

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ومن المتوقع وفقًا لدرجة الإصابة أن يخضع لفترة راحة ما بين أسبوع إلى أسبوعين الأمر الذي يهدد مشاركته أمام الأرجنتين في افتتاح مباريات الأخضر في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري.

واستأنف المنتخب السعودي صباح الاثنين برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة الإمارات ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم التي تبدأ منافستها يوم 20 نوفمبر في قطر.