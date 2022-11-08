الرياض تحتضن السوبر الإسباني في يناير 2023

ستستضيف الرياض بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 مطلع العام المقبل ضمن فعاليات موسم الدرعية، وفي ثالث نسخة من المسابقة تحتضنها السعودية منذ 2020.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه برشلونة، بينما يشارك ريال بيتيس بطل كأس الملك ووصيفه فالنسيا.

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وستقام البطولة بين يومي 11 و15 يناير المقبل على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ سيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا على أن يواجه في المباراة النهائية الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

وفاز ريال مدريد بالنسختين السابقتين اللتين أقيمتا في السعودية، إذ تغلب على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في نسخة 2020 التي استضافتها جدة، وفي العام الماضي فاز على أتلتيك بلباو في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.