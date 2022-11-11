"1859" دقيقة مونديالية تدعم قائمة رينارد

شهدت قائمة السعودية المشاركة في كأس العالم 2022، تواجد 10 لاعبين من الأسماء التي تواجدت في مونديال روسيا 2018 رفقة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب "الأخضر"، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022، والتي ضمت 26 لاعباً.

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ويتواجد "الأخضر" في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ويفتتح مشواره في المونديال 22 نوفمبر الجاري بملاقاة الأرجنتين.

وتعزز 10 أسماء القائمة التي أعلن عنها هيرفي رينارد، باعتبار أنهم سيشاركون للمرة الثانية في العرس العالمي، وهم الحارس محمد العويس إضافة إلى المدافعين محمد البريك وياسر الشهراني وعلي البليهي، ومن خط الوسط القائد سلمان الفرج وعبدالله عطيف ومحمد كنو، وفي الهجوم فهد المولد وسالم الدوسري وهتان باهبري.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في مونديال روسيا بالخسارة أمام مستضيف البطولة بخماسية دون مقابل، ثم تذوق الهزيمة الثانية ضد أوروغواي بهدف، قبل أن ينهي "الأخضر" دور المجموعات بالفوز على مصر 2-1 وتحقيق المركز الثالث في مجموعته.

ويتشارك الرباعي ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وسالم الدوسري كأكثر اللاعبين من قائمة مونديال قطر مشاركة في النسخة الماضية لكأس العالم، إذ خاضوا المباريات الثلاث كاملة "270 دقيقة لعب لكل منهم".

وجاء خلفهم عبدالله عطيف بـ 244 دقيقة لعب، بعدما لعب 64 ضد روسيا في الافتتاح، وشارك في مباراتي أوروغواي ومصر بشكل كامل.

بدوره، يملك فهد المولد 183 دقيقة لعب، حيث تواجد لمدة 26 دقيقة أمام روسيا، ولعب 78 دقيقة ضد أوروغواي، مقابل 79 دقيقة لعب في لقاء مصر.

أما بشأن هتان باهبري فيملك في رصيده 157 دقيقة لعب في المونديال الماضي، بعدما تواجد لمدة 17 دقيقة ضد روسيا، و أوروغواي 75 دقيقة، وواجه منتخب مصر لمدة"65 دقيقة".

بينما شارك كلا من الحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي لمدة 90 دقيقة كاملة ضد أوروغواي، فيما يملك كنو 15 دقيقة لعب ضد أوروغواي.