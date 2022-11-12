الدرعية تستقبل كأس العالم

احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل الجولة الأخيرة من رحلة الكأس حول العالم قبل وصوله إلى دولة قطر حيث تقام النسخة الثانية والعشرين من المونديال "قطر 2022".



واحتضن حي الطريف بالدرعية التاريخية يوم الجمعة نسخة كأس العالم في حضور مساعد الوزير لشؤون الرياضة عبدالعزيز باعشن، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ووكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة أضواء العريفي والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والأمين العام المساعد للاتحاد إبراهيم القباع، ونجم المنتخب الإسباني ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب ديفيد فيا.



وأعرب الأمين العام إبراهيم القاسم عن سعادته بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى السعودية وأن تكون المحطة الأخيرة له قبل الوصول إلى الدوحة، متمنيًا لدولة قطر تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية للحدث الكروي الأكبر في العالم.



وأضاف القاسم: نتطلع أن ينجح المنتخب الوطني في تحقيق أهدافه من المشاركة السادسة في المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

مادة اعلانية



وكانت النسخة الأصلية من كأس العالم وصلت صباح يوم الجمعة إلى جدة حيث انتقلت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.



في المقابل قال النجم الإسباني وحامل لقب بطولة كأس العالم عام 2010 مع منتخب إسبانيا ديفيد فيا: إنه لشرف أن أكون هنا في السعودية حيث تصل جولة كأس العالم فيفا التي تنظمها كوكاكولا إلى السعودية، وتلامس مشاعر آلاف الجماهير في رحلتها.