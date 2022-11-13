الفرج يشارك في التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي

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دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الأحد، في مدينة الرياض المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد.
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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مشاركة القائد سلمان الفرج في التدريبات الجماعية، وقال: شارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية.
ويواصل المنتخب يوم الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة ظهرًا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
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