السعودية تختتم استعداداتها لكأس العالم بلقاء كرواتيا

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته لمونديال 2022، عندما يواجه كرواتيا الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة ودية دولية هي الأولى بين المنتخبين عبر التاريخ.

واستعد "الأخضر" لكأس العالم عبر ثلاث مراحل، كانت الأولى والثانية في إسبانيا ولعب خلالها 4 مباريات ودية، بينما كانت المرحلة الثالثة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أقام معسكراً لمدة 25 يوماً خاض خلاله 5 مباريات ودية فاز في اثنتين وتعادل في ثلاث.



وتشارك السعودية في كأس العالم للمرة السادسة، أفضلها في الأولى عام 1994 عندما بلغت دور الـ16.



وتخوض أولى مبارياتها في المونديال الثلاثاء المقبل أمام الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.



وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية، الجمعة، عن القائمة النهائية التي ضمت 7 لاعبين سبق لهم المشاركة في المونديال الماضي عام 2018 في روسيا.

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وقال رينارد في مؤتمر صحافي عشية المباراة: تفصلنا سبعة أيام عن مباراتنا الأولى في كأس العالم على غرار كرواتيا التي لن تلعب سوى مباراة الغد قبل خوض النهائيات، ودائمًا المباريات الإعدادية تختلف عن المباريات الرسمية، لأن الظروف تختلف تمامًا ورسالتي الرئيسية ثقوا باللاعبين.

وكان المهاجم فهد المولد استُبعد عن تشكيلة بلاده "كإجراء احترازي" الأحد بسبب قضية منشطات، واستدعي نواف العابد بدلا منه، وعلّق مدرب زامبيا وساحل العاج والمغرب السابق: فهد لاعب مهم واستبعاده لن يؤثر على المنتخب.

أما المنتخب الكرواتي، وصيف النسخة الأخيرة، فيعتبر المباراة اختباراً مناسباً قبل مواجهة المنتخب المغربي في 23 الجاري ضمن مجموعة سادسة تضم أيضاً بلجيكا وكندا.

وتحدث هيرفي عن مواجهة مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الذي أشرف سابقاً على ناديي الفيصلي والهلال في السعودية: أحترم زلاتكو كثيرًا فهو مدرب مميز يقود كرواتيا منذ 4 أعوام والمنتخب الكرواتي أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم.