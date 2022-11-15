لاعبو الدوري السعودي في المونديال يتوزعون على 4 قارات

تشهد بطولة كأس العالم 2022 ارتفاع عدد لاعبي الدوري السعودي المشاركين فيها مقارنة بالبطولة السابقة قبل 4 أعوام بالإضافة إلى تنوع أكبر في المنتخبات التي ستتنافس بعد 5 أيام عند انطلاق المونديال، إذ ينشط لاعبو دوري روشن للمحترفين في منتخبات تنتمي إلى 4 قارات.

وتفتتح كأس العالم بمواجهة منتخب قطر المستضيف أمام منتخب الإكوادور ضمن المجموعة الأولى والتي ستقام على أرضية ستاد البيت في الدوحة.

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وكان الدوري السعودي سابع أكثر البطولات المحلية تمثيلا في كأس العالم 2018 بـ 30 لاعبا خلف لاعبي دوريات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا فيما توزع لاعبوه على منتخبات مصر "4 لاعبين"، وتونس "5 لاعبين" وأستراليا، لاعب واحد قبل أن يزيد عدد اللاعبين في البطولة الحالية.

ويشارك 35 لاعبا من أندية الدوري السعودي في كأس العالم 2022 ما وضع البطولة في المركز السابع بعدد اللاعبين المنتمين له بعد الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي والأميركي.

وسيكون لاعبو الدوري السعودي متوزعين على 6 منتخبات وهي كوستاريكا والكاميرون وتونس والمغرب وكوريا الجنوبية وبولندا ما يعني ضعف الدول التي شارك لاعبوها في النسخة السابقة.

وستشهد النسخة الحالية أول تمثيل للدوري السعودي من لاعبين من قارتي أوروبا وأميركا الشمالية وهما لاعبي نادي الشباب، لاعب الوسط البولندي غريغور كريتشوفياك وأوسكار دوراتي مدافع كوستاريكا فيما اقتصرت مشاركة ممثلي الدوري السعودي في 2018 على لاعبين من قارتي إفريقيا وآسيا.