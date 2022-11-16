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فرحة الناصر بالهدف

الأولمبي السعودي يتوج ببطولة غرب آسيا

العربية.نت
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توج المنتخب السعودي بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما بعد فوزه على ضيفه القطري 3 - 1 يوم الثلاثاء في المباراة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدفين دون رد حيث تقدم أحمد مازن الغامدي بهدف في الدقيقة التاسعة ثم أضاف سعد فهد الناصر الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، رد دياب هارون طه بهدف للعنابي القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 49 ثم سجل مصعب فهد الجوير الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 67.

وحصد المنتخب السوري المركز الثالث بفوزه على نظيره العماني 1 - صفر في مباراة تحديد المركز الثالث ويدين الفريق السوري بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد الحجة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 50.

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