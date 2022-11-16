في ختام استعداداته للمونديال.. المنتخب السعودي يخسر أمام كرواتيا

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خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي بهدف دون رد يوم الأربعاء في ختام استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2022، التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري.
وشهدت المباراة الهدف الوحيد عند الدقيقة 82 عن طريق أندريه كراماريتش مهاجم كرواتيا ونادي هوفنهايم الألماني وصناعة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني.
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ويستهل المنتخب السعودي مشاركته المونديالية السادسة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثالثة، بينما يبدأ الكروات مشوارهم بلقاء المغرب في المجموعة السادسة يوم الأربعاء.
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