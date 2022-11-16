ماذا يفعل المنتخب السعودي في آخر مواجهاته قبل المونديال؟

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الكرواتي في آخر وديات الفريقين قبل انطلاق مبارياتهما في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويستضيف المنتخب السعودي المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 في مباراة ودية على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض في آخر ودياتهما قبل خوض الأول منافساتن المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا فيما يلعب "الناريون" في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وبلجيكا وكندا.

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وتباينت نتائج المنتخب السعودي في آخر ودياته قبل ابتداء مشواره في كؤوس العالم الخمس الماضية، إذ استعد لموندياله الأول 1994 في أميركا بمباراة ودية أخيرة مع ترينداد وتوباغو انتهت بفوزه بثلاثة أهداف لاثنين سجلها ماجد عبدالله وسعيد العويران وفهد الهريفي قبل أن يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة للمرة الوحيدة في تاريخه.

واستعد المنتخب السعودي لكأس العالم 1998 بلعب مباراة ودية مع المكسيك انتهت حينها بتعادل سلبي في اللقاء الذي أقيم على الأراضي الفرنسية فيما تغلب على السنغال بثلاثية سامي الجابر وإبراهيم سويد والحسن اليامي في آخر تجريبياته قبل انطلاق كأس العالم 2002.

وتعد خسارة المنتخب السعودي من نظيره التركي بهدف نجاتي أتيس هي الأولى التي تعرض لها قبل انطلاق مشواره في بطولات كأس العالم ضمن استعدادات السعودية لمونديال 2006.

وقبل انطلاق كأس العالم 2018 خاض المنتخب السعودي عددا من الوديات قبل اختتامها بمواجهة ألمانيا وحينها خسر بهدفي تيمو وفيرنر وعمر هوساوي في مرماه فيما سجل تيسير الجاسم هدفه الوحيد.