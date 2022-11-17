"الفيلسوف".. أول لاعب عربي تحكى سيرته على خشبة المسرح

سيكون زوار موسم الرياض على موعد مع حدث تاريخي يجسد مسيرة يوسف الثنيان نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق كأول لاعب من منطقة الشرق الأوسط تحكى بطولاته على خشبة المسرح ضمن العروض التي تنطلق يوم الخميس.

وتقام "مسرحية الفيلسوف" التي تحكي سيرة الأسطورة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض من السابع عشر من نوفمبر حتى 30 من الشهر نفسه في بوليفارد رياض سيتي.

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ولم يكتف الثنيان بتسطير اسمه في التاريخ بإنجازاته لاعبا بل سيضاف إلى سجلاته أن يكون أول لاعب عربي تقص مغامراته في الأحياء وصولا إلى نادي الهلال والمنتخب السعودي عبر مسرحية يتقدم ممثليها أحمد يعقوب.

وعبر الممثل السعودي أحمد يعقوب عن سعادته بالمشاركة في الحدث الكبير قائلا: فخور بأن أجسد شخصية الأسطورة يوسف الثنيان، هو لا يضاهى ومتفرد وأعتقد أن مسيرته تأثرت بعدد من الإصابات ما يجعلني أتشابه معه في الشخصية من الناحية الدرامية.

ويعد يوسف الثنيان أحد أبرز أساطير كرة القدم السعودية بفوزه مع المنتخب بكأسي آسيا 1988 و1996 وخوضه منافسات كأس العالم 1998 بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية والقارية في 19 عاما مع ناديه الهلال كما لا تنسى الجماهير علاماته الفارقة التي نحتها في الملاعب ومهاراته التي لازمت ذاكرة كل مشجع سعودي وعربي.

فيما أبدى نجم المنتخب السعودي السابق امتنانه تجاه المسرحية واعتباره اللاعب الأول التي تحكى سيرته على الخشبة: لا أستطيع أن أقدم الشكر الكافي على فكرة ذكر سيرتي على خشبة المسرح ومتأكد بأن الجماهير ستستمتع بالعرض.