الرفاعي: قرار "مركز التحكيم" قد يؤثر على قضية حمدالله والنصر في "كاس"

وضع القراءة
100% حجم الخط
أوضح أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي قد يلعب دورا في قضية عبدالرزاق حمدالله والنصر لدى مركز التحكيم الرياضي الدولي "كاس".
وكشف الرفاعي في لقاء مع "في المرمى": القرارات منطقية لأن هيئة التحكيم لم تصل إلى قناعة حيال الأسانيد التي وضعت أمامها، وأثبت مركز التحكيم الرياضي صحة الحصول على التسجيلات ويدين نادي الاتحاد ولاعبه حمدالله.
مادة اعلانية
وأضاف: من الممكن أن يكون لقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي تأثير على شكوى النصر أو حمدالله لدى "كاس" في حال تقدما بذلك.
اقرأ أيضاً
-
الرفاعي: حمدالله لا يستحق كامل مبلغ الحسمكشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، لا يستحق ... رياضة سعودية
-
بعد عودته للمنتخب.. حمدالله: وُلدت من جديديشعر المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة بأنه "ولد من جديد" وذلك بعد أن استدعاه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لقائمة الفريق التي ستخوض ... رياضة
-
أزمات حمدالله ومنتخب المغرب تنتهي بـ"كأس العالم"ظهر اسم عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة في قائمة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم 2022 يوم الخميس، وذلك بعد 3 أعوام من اعتزال ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية