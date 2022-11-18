الرفاعي: قرار "مركز التحكيم" قد يؤثر على قضية حمدالله والنصر في "كاس"

أوضح أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي قد يلعب دورا في قضية عبدالرزاق حمدالله والنصر لدى مركز التحكيم الرياضي الدولي "كاس".

وكشف الرفاعي في لقاء مع "في المرمى": القرارات منطقية لأن هيئة التحكيم لم تصل إلى قناعة حيال الأسانيد التي وضعت أمامها، وأثبت مركز التحكيم الرياضي صحة الحصول على التسجيلات ويدين نادي الاتحاد ولاعبه حمدالله.

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وأضاف: من الممكن أن يكون لقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي تأثير على شكوى النصر أو حمدالله لدى "كاس" في حال تقدما بذلك.