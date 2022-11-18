مركز التحكيم يصادق على العقوبات.. ويكتفي بمدة إيقاف حمدالله

أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي العقوبات والغرامات التي فرضتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد القدم السعودي في قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة إثر شكوى ناديه السابق النصر شهر أغسطس الماضي، بينما اكتفى بمدة إيقاف اللاعب قبل تعليق العقوبة قبل شهرين.

وأوقف عبدالرزاق حمدالله في شهر أغسطس الماضي على خلفية ما عرف بـ"قضية التسجيلات" بعد شكوى رفعها ناديه السابق النصر، قبل أن تعلق العقوبة مطلع سبتمبر الماضي تحت بند التدابير الوقتية.

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وفرضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عدة عقوبات على أطراف مختلفة ارتبطت بالقضية وهي إيقاف حمدالله 4 أشهر قبل تعليقه ولاحقاً الاكتفاء بالفترة السابقة وفرض وتغريمه مالياً قدرها 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر اعتباراً من أغسطس 2022 وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وإيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر اعتباراً من أغسطس الماضي وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.