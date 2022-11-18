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مدافع الشباب السابق

"الاحتراف" ترفض شكوى الشباب ضد الاتحاد وشراحيلي

العربية.نت
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رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يوم الخميس شكوى نادي الشباب المقدمة على نادي الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي بعد انتقال الأخير إلى فريق مدينة جدة.

وكان الاتحاد تعاقد مع المدافع أحمد شراحيلي الصيف الماضي ليتقدم الشباب ناديه السابق بشكوى للجنة الاحتراف عن قيام اللاعب وناديه الجديد بالتفاوض في الفترة غير المحمية.

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وبحسب تفاصيل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فقد تم قبوله شكلا ورده موضوعا ورفض الطلبات المقدمة من أطراف الشكوى.

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