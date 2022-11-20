البليهي: سنواجه منتخب الأرجنتين وليس ميسي

شدَّد مدافع السعودية علي البليهي التأكيد على أن منتخب بلاده سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني وليس لاعباً واحداً، في الاستحقاق المنتظر بينهما الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022.
وقال البليهي خلال لقاء أمام الصحافيين قبيل بداية الحصة التدريبية في منتجع شاطئ سيلين إن "الأخضر": جاهز للمباريات الثلاث وليس لمباراة الأرجنتين فقط، أن كرة القدم تُلعب 11 لاعباً ضد 11.
وأضاف: نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس ضد لاعب واحد وسنقدّم المطلوب منا. في إشارة إلى نجم الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي.
وفي سؤال عن شعور لاعبي المنتخب السعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم العالمية في موندياله الأخير، قال مدافع الهلال: أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ضد لاعب واحد، و11 ضد 11 وموعدنا يوم الثلاثاء.
-
إنجلترا تبدأ صفحة جديدة أمام إيرانلم يكن بإمكان إنجلترا تخفيض التوقعات حولها أكثر من ذلك بعد الفشل في تحقيق أي فوز في ست مباريات رسمية قبل التوجه إلى قطر للمشاركة بكأس العالم لكرة ... رياضة
-
السنغال تستبدل ماني بمدافع شابقررت السنغال، بطلة إفريقيا، استبدال نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ساديو ماني الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال قطر 2022، بمدافع أندرلخت ... رياضة عالمية
-
زميله السابق: صلاح يشعر بالغيرة بسبب المونديال.. وماني كان أفضلكشف الكرواتي ديان لوفرين عن شعور زميله السابق في ليفربول الدولي المصري محمد صلاح "بالغيرة" بسبب مشاركة الأول في نهائيات كأس العالم.وتلعب كرواتيا ضمن ... رياضة