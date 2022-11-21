بيتزي: عودة العابد أسعدتني.. وأتمنى التوفيق للبريكان

أبدى خوان أنطونيو بيتزي، المدرب السابق لمنتخب السعودية، سعادته بعودة نواف العابد إلى قائمة "الأخضر" والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بعدما غاب عن مونديال روسيا بسبب الإصابة، واصفا المهاجم فراس البريكان بالمميز.

وأشرف المدرب الأرجنتيني على قيادة منتخب السعودية خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى يناير 2019، وقاد "الأخضر" في نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

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وتبدأ السعودية، يوم الثلاثاء، مشوارها في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين على أرضية استاد لوسيل في قطر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في العرس العالمي.

وقال بيتزي في تصريحات لـ "العربية.نت" قبل اللقاء: أسعدتني عودة نواف العابد إلى المنتخب، لأنه لاعب ممتاز ويملك المهارات والحلول، فقدته في روسيا بسبب الإصابة، أتمنى أن يظهر بشكل جيد في كأس العالم.

وبشأن المباراة قال بيتزي البالغ من العمر "54 عاما": مجموعة السعودية في المونديال صعبة، أتمنى تأهل "الأخضر" مع منتخب الأرجنتين، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الثلاثاء، لأن كل المنتخبات التي تتواجد في المونديال ذات مستوى عال ومن الصعب أن يكون الفارق كبيرا.

وأضاف بيتزي: مستوى الأرجنتين أقوى من باقي المنتخبات في كأس العالم.

وأشاد بيتزي بالمستويات التي يقدمها سالم الدوسري وسلمان الفرج، وتحدث عن اللاعبين الذين يقدمون مستويات عالية، قائلا: يعجبني معظم اللاعبين الذين تواجدوا معي في مونديال روسيا، هناك أسماء رائعة مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري إضافة إلى علي البليهي وياسر الشهراني الذين يقدمون مستويات جيدة.

وتطرق بيتزي إلى أهمية وجود اللاعب الهداف رقم 9، موضحا: اللاعب رقم 9 من أصعب المراكز في كرة القدم، عندما كنت مدربا للسعودية كان يعجبني فراس البريكان مع المنتخب الأولمبي، والآن سيقود السعودية في النهائيات وأتمنى له التوفيق.