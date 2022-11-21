العقدة اللاتينية تقلق رينارد قبل لقاء الأرجنتين

لم يعرف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي فك عقدة المنتخبات القادمة من أميركا الجنوبية طوال مسيرته مع المنتخبات، إذ كانت نتيجة التعادل مرتين أفضل ما حققه دون أن يسجل لاعبوه أي هدف.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مشواره بكأس العالم، إذ سيخوض هيرفي رينارد المونديال الثاني له عقب مشاركته الأولى في المونديال الماضي مع منتخب المغرب.

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ودرب رينارد (54 عاماً) منتخب المغرب في أول مباراة للمدرب الفرنسي أمام منتخب أميركي جنوبي وكانت مطلع 2019، وحينها خسر أمام فريق المدرب ليونيل سكالوني بهدف أنخيل كوريا بالمباراة التي احتضنتها طنجة.



ومع المنتخب السعودي التقى رينارد بمنتخب باراغواي في نوفمبر 2019، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.

وفي الاستعدادات لكأس العالم الحالية، التقى المنتخب السعودي في يونيو الماضي مع منتخب كولومبيا وانتهت المباراة بهدف لمصلحة الأخير، وبعدها بأربعة أيام تلقى خسارة أخرى بذات النتيجة أمام فنزويلا.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل بلا أهداف مع الإكوادور في سبتمبر الماضي، لتستمر عقدة منتخبات أميركا اللاتينية أمام رينارد، قبل ملاقاة الأرجنتين يوم الثلاثاء.