الدوسري يفسد إفطار الأرجنتينيين

استيقظ الأرجنتينيون مبكرا في العاصمة بوينس أيرس لمؤازرة فريقهم في كأس العالم لكرة القدم مع تناول المعجنات والقهوة في الصباح، لكنهم شعروا بمرارة بعد الهزيمة المفاجئة أمام السعودية يوم الثلاثاء.

وحققت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم بفوزها 2-1 على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، مما قلل من آمال الفريق القادم من أميركا الجنوبية في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة والأولى منذ قيادة دييغو مارادونا بلاده للقب عام 1986.

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وقال نيكولاس ريريت، الطالب البالغ من العمر 21 عاما، "إنها ضربة غير متوقعة تماما، لم يستعد لها حتى أكثر المشجعين تشاؤما. الآن علينا أن ننهض بسرعة".

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي ما يعني أن الجماهير وقفت في وقت مبكر من الصباح أمام المخابز لشراء المعجنات، في حين منحت المدارس وأماكن العمل تصاريح خاصة للطلاب والموظفين للوصول في وقت متأخر من أجل مشاهدة المباراة.

واحتشد المشجعون في الساحات لمشاهدة المباراة على الشاشات العملاقة، وهتفوا عندما سجل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء لكنهم كانوا يتأوهون وبعضهم لاذ بالصمت عندما سجلت السعودية هدفين سريعين في الشوط الثاني.

وقال فابيان رودريغيز "بصراحة، لا يمكنك تصديق ذلك. لقد كانت مباراة غريبة وغير عادية لكن هذه هي كرة القدم. لعبنا بشكل سيء وجيد وعلينا أن نشاهد المباراة التالية".

وأفسدت الهزيمة أمام السعودية، المصنفة 51 عالميا، حفل الصباح الباكر للجماهير التي توقعت أن فريقها، أحد المرشحين للفوز باللقب والذي لم يخسر في 36 مباراة متتالية - سيفوز.

وستلتقي الأرجنتين مع المكسيك يوم السبت المقبل ثم بولندا في ختام مباريات المجموعة الثالثة، حيث يتطلع الفريق للتعافي من بداية مخيبة كما حدث في كأس العالم 1990 في إيطاليا عندما خسرت الأرجنتين في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون قبل أن تصل للنهائي.