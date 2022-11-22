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الفوز الأول الذي تسجله السعودية في أولى مباريات المونديال

السعودية تبكي الأرجنتين.. وتتجاوز عثرة البدايات

دبي - أحمد المصعبي
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حقق المنتخب السعودي أفضل انطلاقاته في تاريخه ببطولات كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والمكسيك.

وتكفل النجمان صالح الشهري وسالم الدوسري بقلب موازين اللقاء بعدما كان تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الأول، وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة في انتظار نتييجة منتخبي بولندا والمكسيك.

وسبق للمنتخب السعودي خوض 5 بطولات كأس عالم قبل 2022 تعود الأولى إلى كأس العالم 1994 التي استهلها الأخضر بالخسارة من هولندا بهدفين لهدف سجله فؤاد أنور وهي النسخة التي وصل فيها الفريق الآسيوي إلى ثمن نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي نسخة 1998 بدأ المنتخب السعودي مشواره بخسارة أمام الدنمارك بهدف دون رد قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة في أولى لقاءاته في مونديال 2002 من ألمانيا بثمانية أهداف دون رد.

وسجل المنتخب السعودي تعادله الأول ضمن لقاءاته الافتتاحية عندما تعادل مع تونس في مونديال 2006 بهدفي ياسر القحطاني وسامي الجابر، ليشهد مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا الخسارة بخمسة أهداف دون رد في افتتاح البطولة من أصحاب الأرض.

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