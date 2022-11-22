السعودية تنهي سلسلة الأرجنتين وتحرمها من معادلة إيطاليا

أنهى المنتخب السعودي سلسلة عدم الهزيمة لنظيره الأرجنتيني والتي بدأت قبل أكثر من 3 أعوام، عندما هزمه يوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف بكأس العالم 2022.

وتقدم ليونيل ميسي بهدف لمنتخب الأرجنتين من علامة الجزاء قبل أن يسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفين مبكرين في الشوط الثاني ليحقق "الأخضر" أول انتصار في كأس العالم الحالية.

مادة اعلانية



وأنهى المنتخب الأرجنتيني مشواره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال دون أي هزيمة، ليرفع رصيده من المباريات المتتالية التي لم يعرف خلالها طعم الخسارة إلى 36 مباراة متتالية، بواقع 25 انتصارا و11 تعادلا، علما بان أخر هزيمة للتانجو جاءت في بطولة كوبا أميركا في يوليو 2019 أمام البرازيل.



وكان المنتخب الأرجنتيني على بعد مباراة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي الذي خاض 37 مباراة دون هزيمة بين عامي 2018 و2021.



وفازت الأرجنتين بجميع مبارياتها الأربع التي واجهت خلالها المنتخبات الآسيوية في بطولات كأس العالم قبل السقوط أمام السعودية يوم الثلاثاء.



وكانت المرة الأخيرة التي خسرت فيها الأرجنتين مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم في نسخة 1990 أمام منتخب الكاميرون، ومنذ ذلك الحين فازت الأرجنتين في ست مباريات افتتاحية وتعادلت بواحدة.

ولعبت السعودية 4 مباريات أمام الأرجنتين انتهت مرتين لمصلحة الأخيرة مقابل تعادلين.