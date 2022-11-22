تجربة السعوديين الأولى مع الأوروبيين تنتهي بنتيجة خالدة

حققت السعودية أول انتصاراتها المونديالية تحت قيادة مدرب أوروبي وهو الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قاد "الأخضر" إلى فوز تاريخي على الأرجنتين يوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات كأس العالم 2022.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية مقابل هدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء.

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ورينارد هو أول مدرب أوروبي يقود المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم منذ التأهل الأول عام 1994، إذ كان حينها الأرجنتيني خورخي سولاري مدرباً لـ"الأخضر"، ونجح في الوصول إلى ثمن النهائي في المشاركة الأولى.



وفي التأهل الثاني إلى فرنسا 1998، بدأ السعوديون مع البرازيلي الشهير كارلوس ألبرتو بيريرا قبل أن يقال من منصبه عقب المباراة الثانية ويتولى المهمة محمد الخراشي.

وكان ناصر الجوهر مدرباً للمنتخب السعودي في مونديال 2002، بينما تولى البرازيلي ماركوس باكيتا المهمة في مونديال ألمانيا 2006.

وقاد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018، وحقق معه الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف.



ويعتبر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أول مدرب يتولى تدريب المنتخب السعودي في التصفيات وكذلك كأس العالم.