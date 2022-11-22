رينارد: سلمان الفرج لن يلعب أي مباراة أخرى في كأس العالم

اعتبر مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد بأنه سيكون من الصعب على قائد منتخب السعودية سلمان الفرج المشاركة في ما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم الحالية، وذلك بعد تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 يوم الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة فرانس برس لدى مغادرته ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبا (خوض مباريات أخرى)".

مادة اعلانية

ويعتبر المخضرم (33 عاما) من ركائز المنتخب السعودي، وكان تخطى إصابة في الكتف تعرض لها مؤخرا ليشارك في المواجهة القوية ضد الأرجنتين، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة ثم عولج وأكمل المباراة، ثم سقط أرضا في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليتم استبداله بنواف العابد.