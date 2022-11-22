رينارد يقضي على عقدة "اللاتينيين" في مرمى الأرجنتين

فك الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي العقدة التي لازمته في مسيرته أمام المنتخبات الأميركية الجنوبية بعد فوز الأخضر على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف في أولى مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز مثير على الأرجنتين في أولى مباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2022 إذ سجل ميسي هدفا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء قبل أن يرد صالح الشهري و سالم الدوسري عند الدقيقتين 48 و53 تباعا.

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ودرب رينارد (54 عاماً) منتخب المغرب في أول مباراة للمدرب الفرنسي أمام منتخب أميركي جنوبي في 2019 وحينها خسر أمام فريق المدرب ليونيل سكالوني بهدف أنخيل كوريا بالمباراة التي احتضنتها طنجة قبل أن يلتقي على دكة المنتخب السعودي بمنتخب باراغواي في العام نفسه وانتهت المباراة بتعادل سلبي.

وضمن تجريبيات كأس العالم الحالية واجه المنتخب السعودي في يونيو الماضي منتخب كولومبيا وانتهت بهدف لمصلحة الأخير قبل أن يتلقى بعدها بأربعة أيام خسارة أخرى بذات النتيجة أمام فنزويلا، فيما شهدت آخر مواجهات السعودية ومنتخب لاتيني نتيجة التعادل مع الإكوادور في سبتمبر الماضي قبل الفوز التاريخي على الأرجنتين يوم الثلاثاء.