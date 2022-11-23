الشهراني يخضع لعملية جراحية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب الأول ونادي الهلال، سيخضع لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب ونقله إلى مستشفى لفحصه، في المباراة التي كسبتها السعودية بهدفين لهدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.

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وقال حساب المنتخب السعودي عبر "تويتر": غادر الشهراني صباح يوم الأربعاء مدينة حمد الطبية بالدوحة بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي.