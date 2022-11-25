سعوديان يقتحمان أفضلية كأس العالم

اقتحم ثنائي المنتخب السعودي الحارس محمد العويس والمدافع حسان تمبكتي قوائم أفضل 11 لاعبا في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ونال العويس وتمبكتي الإشادة والثناء بعد المستوى الذي قدماه في مباراة السعودية والأرجنتين، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال، عندما تمكن "الأخضر" من قلب النتيجة على "راقصي التانغو" من خسارة بهدف إلى الفوز بهدفين لهدف.

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ووضعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، المدافع الشاب حسان تمبكتي "23 عاما" في قائمة أفضل 11 لاعبا بالجولة الأولى، وقالت عنه: قلب الدفاع الذي يلعب لفريق الشباب في الدوري السعودي، لفت الأنظار في المباراة البطولية التي قدمها أمام الأرجنتين وضد كلا من ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز، إذ تواجد أمامهم بشكل رائع خلال مجريات اللقاء.

وأضافت الصحيفة: ألقت الأرجنتين بكامل نجومها ضد السعودية، ومع ذلك توقفوا أمام تدخلات تمبكتي، المدافع الحاسم الذي إذا استمر في ذلك سيكون محط الأنظار في الانتقالات الشتوية يناير القادم.

وتواجد تمبكتي في قائمة "ديلي ميل" إلى جانب الحارس المكسيكي عييرمو أوتشوا، والمدافعين المغربي أشرف حكيمي والأوروغوياني دييغو غودين والإنجليزي لوك شو، وفي خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام والإسباني غافي والبرتغالي برونو فرنانديز، وفي الهجوم تواجد الإنجليزي ساكا مع البرازيلي ريتشارليسون والفرنسي أوليفييه جيرو.

بدورها، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الجولة الأولى للمونديال بدأت بقوة، ووضعت قائمة أفضل 11 لاعبا وسط تنافس عال، بينما تمكن حارس المرمى السعودي محمد العويس من اقتحامها، فيما لفتت الصحيفة إلى أنهم كانوا يفكرون في تواجد أسماء أخرى بسبب تألقهم من ضمنهم السعوديين حسان تمبكتي وسالم الدوسري.

وضمت قائمة "ماركا" محمد العويس في حراسة المرمى، نجم لقاء السعودية والأرجنتين، وأمامه في الدفاع كلا من الإكوادوري أنجيلو بريسيادو والبلجيكي توبي ألدرفيريلد والياباني كو إيتاكورا والإسباني جوردي ألبا، وفي خط الوسط الإسباني غافي والفرنسي رابيو مع الإنجليزي جود بيلينغهام، أما في الهجوم فقد وقع الاختيار على الإكوادوري إينر فالنسيا والبرازيلي ريتشارليسون والفرنسي جيرو.