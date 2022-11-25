رينارد.. نصف "بولندي" صنع التاريخ مع أرملة سنغالية

خطف هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، الأنظار في المباراة التي كسبها "الأخضر" بهدفين لهدف أمام الأرجنتين، ضمن افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.



وأذهل المدرب البالغ من العمر "54 عاما" العالم، يوم الثلاثاء الماضي، عندما قاد السعودية للفوز على الأرجنتين، في الوقت الذي تداولت فيه صور زوجته ووالدته إضافة إلى ابنته بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مرتدين القمصان الخضراء.

وسيكون الفرنسي محط أنظار العالم مجددا، يوم السبت، عندما تواجه السعودية بولندا، في الجولة الثانية، خاصة أن رينارد تعود أصوله إلى بولندا من جانب والدته.

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ويرتبط رينارد بعلاقة مع أرملة مدرب منتخب السنغال السابق الراحل الفرنسي برونو ميتسو، الذي توفي بسبب السرطان في 2013.





وتكمن الإثارة في أن كلا من رينارد والراحل ميتسو حققا مفاجأة في المونديال، إذ قاد الراحل الفرنسي منتخب السنغال للفوز على فرنسا بطلة العالم 1998 في افتتاح مونديال 2002، قبل أن يقود رينارد السعودية للفوز على الأرجنتين المرشحة للفوز بلقب كأس العالم 2022.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن رينارد والسنغالية فيفيان دياي وقعا في الحب بعد وفاة ميتسو، عندما كان رينارد مدربا لمنتخب المغرب، ولكل منهم 3 أبناء من زواجات سابقة.





وبدأت دياي نشاطها التجاري في المغرب عندما كان رينارد مدربا لمنتخب "أسود الأطلس"، كانت تمتلك متجرا رياضيا في مركز تسوق بالدار البيضاء.



والتقت فيفيان دياي بزوجها الراحل ميتسو في إيطاليا، الذي اعتنق الإسلام مع تطور علاقتهما، وأنجبت من المدرب الذي غير اسمه فيما بعد إلى عبدالكريم ميتسو، 3 أطفال، إنزو ونوح ومايفا.



وكان المدرب الحالي للمنتخب السعودي متزوجا في وقت سابق ولديه 3 أطفال، كيفن وكانديد وأودري.



رينارد وميتسو

أبان المدرب الحالي للمنتخب السعودي أنه كان يعرف الراحل ميتسو، وقال في تصريحات سابقة عن علاقته الحالية بأرملة الراحل: فيفيان امرأة استثنائية، تظل حياتي الخاصة هي حياتي الخاصة، أشكرها على دعمها، لكن علينا حماية أنفسنا.



وأضاف بشأن تربية أبناء فيفيان: إنه واجب بالنسبة لي تجاه أطفال فيفيان، قررت الحياة أن توحدنا، الأطفال فخورون بأمهم، وميتسو كان مدربا رائعا.



شهرة

تحظى كانديد رينارد التي تبلغ "25 عاما" والتي ساندت المنتخب السعودي أمام الأرجنتين من مدرجات ملعب "لوسيل"، بشهرة واسعة في فرنسا، إذ سبق وشاركت في برنامج مسابقات في 2018.





رينارد وبولندا

لفتت التقارير إلى أن أصول أجداده من والدته تعود إلى بولندا، وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة السعودية أمام بولندا: سترتدي والدتي، يوم السبت، قميص السعودية بالرغم من أن أهلها من بولندا.



وقالت والدته في تصريحات بعد فوز السعودية على الأرجنتين: جئنا من فرنسا لمساندة ابننا، ولا يمكنني وصف فرحتي وسعادتي اليوم، افتخر برينارد كثيرا.

يستعد رينارد لخوض مباراته الخامسة في كأس العالم، يوم السبت أمام بولندا، بعدما قاد المغرب في مونديال 2018 في 3 مباريات بدور المجموعات.