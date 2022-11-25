"صورة ميسي".. صحف الأرجنتين تشيد بخطبة رينارد الحماسية

حاز مقطع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي التحفيزي للاعبي الفريق على اهتمام عالمي وصولا إلى الصحافة الأرجنتينية، التي أبدت انبهارها بخطبة المدرب الفرنسي للاعبيه قبل وبين شوطي مباراة المنتخبين بكأس العالم.

ونشر حساب المنتخب السعودي كواليس المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني التي حقق فيها الأول فوزا تاريخيا بهدفين لهدف، وظهر رينارد خلال الفيديو وهو يحفز ويعاتب اللاعبين قبل المباراة وبين الشوطين لتقتبس قناة “Tyc Sports” الأرجنتينية المقطع وعلقت "استراحة بين الشوطين ومدرب السعودية مع لاعبيه خلال مباراة الأرجنتين، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نشر جزء من حديث هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بين شوطي لقاء الأرجنتين عندما انتقد لاعبيه لعدم مضايقة ميسي خلال اللقاء بشكل كاف وقوله: هل تريدون أخذ صورة معه؟

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وأخذت "إل غرافيكو" الأرجنتينية تحفيز رينارد إلى مرحلة أخرى بعد أن كتبت خبرا كاملا عبر صفحتها عن الفيديو الشهير معنونة "خطبة رينارد الحماسية بين الشوطين" قبل أن تضيف الصحيفة "السعودية أظهرت وجها آخر في الشوط الثاني واستطاعت العودة وتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين وميسي".

وبحسب وسائل الإعلام الأرجنتينية فإن ليونيل سكالوني سيقوم بعدة تغييرات في اللاعبين الذين سيبدؤون لقاء المكسيك من بينها الاستعانة بليساندرو مارتينيز في الدفاع بدلا من كرستيان روميرو.