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تشيزني ضربة جزاء سالم الدوسري السعودية
الحارس البولندي لحظة تصديه لركلة جزاء سالم الدوسري

تشيزني: أعرف سالم جيداً.. وصحف بولندا: نجونا من الطرد

العربية.نت
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كشف البولندي فوتشيخ تشيزني حارسي مرمى منتخب بلاده أن تصديه لركلة جزاء سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي لم يكن محض صدفة خلال مباراة الفريقين في كأس العالم، كونه تابعه سابقاً، فيما أشار البولنديون عبر صحفهم إلى أنهم نجوا من بطاقة حمراء للمدافع ماتي كاش.

وفاز المنتخب البولندي على السعودي بهدفين درون رد في ثاني مباريات المجموعة الثالثة في لقاء شهد إضاعة سالم الدوسري ركلة جزاء، أبعدها تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكشف تشيزني في لقاء مع قناة "تي في بي سبورت" البولندية أنه كان يعلم طريقة سالم الدوسري في التسديد قائلا "كنا نعلم أنه ينتظر أن يتحرك الحارس قبل أن يختار الزاوية التي يسدد إليها، شاهدنا ركلات جزاء سابقة وكنا نعلم أنه ينتظر أن أتحرك قبل أن يسدد لذلك قمت بالتحرك إلى اليسار قليلا قبل أن أقفز يمينا ولذلك استطعت التصدي للجزائية".

ورأت صحيفة "تشيغلاد سبورتوفي" أن لاعبي المنتخب البولندي تشيميسواف فرانكوفسكي وماتي كاش استحقا البطاقة الحمراء بعد كم الهجمات الخطيرة من قبل المنتخب السعودي في الشوط الأول مبدية سعادتها في أن المنتخب لأحمر والأبيض استطاع الخروج بفوز صعب وتسجيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة أول أهدافه في البطولة الكبرى في تاريخه.

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