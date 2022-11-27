حارس الأرجنتين: لجأت إلى طبيب نفسي بعد هدفي الشهري وسالم

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، أنه اضطر إلى الاستعانة بطبيب نفسي للخروج من صدمة الخسارة أمام السعودية وتلقيه لهدفين في افتتاح مشوار "التانغو" بكأس العالم 2022.
وسجل كل من صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في المباراة التي جمعتهم ضد الأرجنتين ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة.
وقال مارتينيز "30 عاما" بعد فوز منتخب بلاده على المكسيك، يوم السبت، حسب ما نقلته شبكة "إي إس بي إن": بعد الهزيمة أمام السعودية، تحدثت كثيرا مع طبيب نفسي، لأنني عانيت كثيرا في الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف الحارس الحالي لأستون فيلا الإنجليزي: تحدثت كثيرا مع طبيب نفسي، لقد سجلوا هدفين، وكان من الصعب ابتلاعهما.
وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن إيميليانو لجأ إلى ديفيد بريستلي، الرئيس السابق لقسم علم النفس في نادي أرسنال، إذ بدأ معه العلاج في سنوات ماضية حتى لا يفقد شغفه بكرة القدم، بعدما لم يتمكن من فرض نفسه والحصول على مكانة في التشكيل الأساسي.
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