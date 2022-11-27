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سلمان الفرج
قائد منتخب السعودية سلمان الفرج

سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي

العربية. نت
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غادر سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكر الفريق المتواجد في الدوحة والمشارك في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة "الأخضر" الأولى أمام الأرجنتين.

ولم يستطع الفرج إكمال مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز "الأخضر" بهدفين لهدف، وغادر شوطها الأول مصابًا. وذكر حساب المنتخب السعودي عبر منصة "تويتر" أن الإصابة جاءت في عظمة الساق.

وأوضح حساب المنتخب السعودي، يوم الأحد، أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، سمح لسلمان الفرج مغادرة المعسكر بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم، وحاجته لبرنامج علاجي.

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