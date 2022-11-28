كنو يغيب عن التدريبات الجماعية لمنتخب السعودية

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك بعد يوم الأربعاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع سيلين" تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد.
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واكتفى اللاعب محمد كنو بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما واصل اللاعب محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم المنتخب السعودي يوم الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية، على أن يعقد رينارد مؤتمرا صحافيا للحديث عن مباراة المكسيك.
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