السعودية تستهدف حرمان المكسيك من رقم استمر 36 عاماً

يأمل المنتخب السعودي في حرمان المكسيك من رقم اعتاده الأخير منذ كأس العالم 1986 التي أقيمت على أراضيها عندما يتواجهان على ملعب لوسيل يوم الأربعاء.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تجاوز صعوبة المباراة الثالثة والأخيرة في مواجهة المكسيك، إذ سيحاول الأخضر الفوز بالنقاط الثلاث لضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم.

مادة اعلانية

واستطاع المنتخب المكسيكي طوال مشاركاته في بطولات كأس العالم تخطي دور المجموعات مرة واحدة في كأس العالم 1970 التي أقيمت على أرضها قبل أن تودعها في ربع النهائي برباعية إيطاليا، ومنذ تلك النسخة فشل فريق الألوان الثلاثة في الوصول إلى مونديال 1974 و1982 فيما غادر من مجموعات بطولة 1978.

وبدءا من نسخة 1986 التي شهدت تتويج مارادونا بكأس العالم الثانية في تاريخ الأرجنتين لم يغب المنتخب المكسيكي عن ثمن نهائي المونديال حتى نسخة روسيا 2018 ما عدا مونديال 1990 الإيطالي والتي أبعد فيها بسبب تزوير أعمار اللاعبين في قضية شهيرة سميت بـ "كاتشيرولس".

وعاشت كرة القدم المكسيكية فضيحة شهيرة في تاريخها عام 1988 عندما زورت أعمار 4 لاعبين، جيراردو خيمينيز وخوزيه دي لا فوينتي وخوزيه لويس ماتا وأوريليو ريفيرا، للمشاركة بقميص منتخب تحت 20 عاما للمشاركة في بطولة الكونكاكاف للفئة العمرية نفسها المؤهلة لمونديال 1989، ليعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المحلي بمنع جميع الفرق المكسيكية من المشاركة في البطولات الدولية من 25 أبريل 1988 حتى الأول من يوليو 1990 أي قبل موعد نهائي كأس العالم بسبعة أيام.

وشهدت بطولة 1986 وصول المكسيك إلى ربع النهائي قبل الخسارة من ألمانيا الغربية بركلات الترجيح التي احتكم لها الفريقان بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي، فيما غادرت المكسيك جميع النسخة اللاحقة من ثمن النهائي بدءا من مونديال 1994 تعادلت مع بلغاريا بهدف لمثله بعد لدغة من ستويشكوف، وخسرت بركلات الترجيح، وبهدفين لهدف أمام ألمانيا في 1998 بتوقيع كلينسمان وبيرهوف وبهدفي مكبرايد ودونوفان أمام أميركا في 2002 ومرتين متتاليتين في 2006 و2010 أمام الأرجنتين، كانت الأولى بهدفين لهدف أحرزها كريسبو وماكسي رودريغيز والأخرى بثلاثة أهداف لهدف منها هدفان لتيفيز ويهيغواين قبل أن تهزمها هولندا في الدور نفسه من كأس العالم 2014 2-1 من شنايدر وجزائية قاتلة لهنتيلار وتكون خسارتها من البرازيل في النسخة السابقة هي الأخيرة في هذا الدور حينها سجل الهدفين كل من نيمار وفيرمينو.