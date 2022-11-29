السعودية والمكسيك.. مواجهة بين أقصر منتخبين في المونديال

ستكون مواجهة السعودية أمام المكسيك، يوم الأربعاء، مباراة بين أقصر منتخبين في نهائيات كأس العالم 2022، عندما يلتقيان على أرضية استاد "لوسيل" في قطر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وتتصدر بولندا المجموعة بـ 4 نقاط، متقدمة بنقطة على الأرجنتين والسعودية، بينما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد خال من النقاط.

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وسيعمل المنتخب السعودي على تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لضمان التأهل إلى دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه عقب مونديال 1994، إذ يمنحه الفوز بطاقة العبور دون النظر إلى نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وبولندا.

وبعيدا عن الجانب الفني، تعد المقابلة مواجهة بين أقصر منتخبين في العرس العالمي، حيث تحتل المكسيك المرتبة الأولى كأقصر فريق في المونديال، بمتوسط طول بلغ 178.8 سم فقط.

وتواجد لاعبو المنتخب السعودي ثانيا خلف المكسيك بمتوسط 179.03 سم.

وعلى الرغم من أن منتخبي المكسيك والسعودي هما الأقصر من ناحية الطول في المونديال، فإن أقصر لاعب في البطولة يتواجد في قائمة المغرب، إلياس شاعير، بطول 164 سم، يليه لاعب خط الوسط الياباني يوري سوما الذي يبلغ طوله 166 سم، ثم 4 لاعبين يتشاركون في المرتبة الثالثة بطول 167 سم، هم أليخاندور غوميز "الأرجنتين" وثنائي المكسيك أورييل أنتونا وأندريس غواردادو، إضافة إلى الأوروغواياني نيكولاس دي لاكروز.

وفي قائمة المنتخب السعودي يتشارك كل من الخماسي نواف العابد وياسر الشهراني وهتان باهبري ومحمد البريك إضافة إلى عبدالإله المالكي في كونهم أقصر لاعبي "الأخضر" بـطول يبلغ 170 سم، فيما يعتبر لاعب خط الوسط محمد كنو صاحب أطول قامة "192 سم"، وسيتفوق عليه في المباراة المرتقبة من ناحية الطول فقط قلب دفاع المكسيك سيزار مونتيس صاحب الـ 195 سم.

ويملك "الأخضر" هدفين من مباراتين كانا في شباك الأرجنتين، بينما لم يتمكن منتخب المكسيك من هز الشباك في مباراتيه السابقتين، ويتشارك كلا المنتخبين في عدم استفادتهما من الكرات الرأسية، حيث لم يسجل المنتخب السعودي عبر كرة رأسية، علما بأنه يحصل على متوسط 3.5 ركلة ركنية في كل لقاء، كذلك المكسيك التي يبلغ عدد ركلاتها الركنية 4 في المباراتين الماضيتين.

كما تتقارب نسبة المنتخبين في عدم اعتمادهما على الكرات الطويلة، إذ يبلغ متوسط الكرات الطويلة بالنسبة لمنتخب المكسيك 17.5 مقابل 16.5 للسعودية.