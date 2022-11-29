المكسيكي لونا: منتخبنا بلا مخالب.. والسعوديون لا يركزون في الدفاع

يرى براولينو لونا الدولي المكسيكي السابق، أن منتخب بلاده يعاني من المشاكل ويفتقد إلى الفاعلية الهجومية، بينما يفقد السعوديون التركيز في الحالة الدفاعية، قبل مواجهتهما الهامة يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم الحالية.

وتملك السعودية 3 نقاط، بينما في رصيد المكسيك نقطتان، وتحتاج الأولى إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين، بينما التعادل سيدخلها في لعبة الحسابات.

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وقال الدولي المكسيكي السابق لـ"العربية.نت": المنتخب المكسيكي يعيش فترة مليئة في الشك، هناك الكثير من المشاكل في الدفاع وكذلك الهجوم، نعم يستحوذ على الكرة في بعض الأحيان لكن بلا فائدة، ولا يملك مهاجماً يترجم الفرص.



وواصل براولينو: يحتاج المكسيكيون إلى المزيد من الربط بين الأجنحة والعمق، وإذا لعبوا بسرعة فإن بإمكانهم إحداث الكثير من الخطورة على مرمى السعودية.

وحول العقم الهجومي الذي يعاني منه منتخب المكسيك، قال لونا: لو تواجد تشيتشاريتو في القائمة الدولية ربما ليكون حلاً، لكن ما يحدث الآن هو تأثير غيابه وكذلك كارلوس فيلا وحتى سانتي خيمينيز.

وقال لونا الذي واجه السعوديين قبل 25 عاماً: المنتخب السعودي الذي شاهدت في المونديال لديه الروح وهو خطير للغاية، لكنه يفقد التركيز في الحالة الدفاعية، هجومياً يلعبون بشكل رائع لكنهم لا يسجلون الكثير من الأهداف، وبإمكان الجميع رؤية الفرص التي تحصلوا عليها أمام الأرجنتين وبولندا ولم يستطيعوا ترجمتها.



وتقابل المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي 5 مرات سابقة، خسر في أربع منها مقابل تعادل سلبي في مباراة ودية قبل مونديال فرنسا 1998، وعن ذلك قال لونا: أتمنى ألا يكسر السعوديون العقدة المكسيكية يوم الأربعاء، ولكي أكون محقاً صحيح أن المباراة صعبة على كليهما، لكني أظن أن المنتخب المكسيكي يلعب تحت الضغط بشكل أفضل من نظيره السعودي، ويمكن أن يحصل على النقاط الكاملة.



وبدأ براولينو مشواره الدولي مع منتخب المكسيك في العاصمة السعودية الرياض وتحديداً في بطولة القارات 1997 والتي سجل خلالها أول هدف دولي في مسيرته وكان في شباك السعودي محمد الدعيع، وعن ذلك يقوم: كانت واحدة من أفضل مراحلي المهنية، لعبت كأس القارات في ظهوري الدولي الأول مع المكسيك، وسجلت هدف المكسيك الرابع في مرمى السعودية، وهذا ما جعلني أحصل على فرصة تمثيل منتخب بلادي في كأس العالم 1998.

وخاض لونا 33 مباراة دولية مع منتخب المكسيك بين 1997 و2010، منها بطولتا كأس العالم، وكأس القارات، وسجل هدفين دوليين الأول في مرمى السعودية والآخر في شباك غانا.