تاتا: المكسيك تعاني من "مشكلة خطيرة".. ونعرف السعودية

أكد جيراردو مارتينو "تاتا"‭ ‬مدرب المكسيك قبل مواجهة السعودية الحاسمة في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء أن عدم تسجيل أهداف مشكلة "خطيرة" لا يتحملها المهاجمون فقط.

وأثار ضعف هجوم المكسيك قبل كأس العالم، مشاعر القلق ولم يسجل الفريق حتى الآن في نهائيات كأس العالم في قطر ليتذيل مجموعته بنقطة واحدة بعد التعادل السلبي مع بولندا والهزيمة 2-صفر أمام الأرجنتين.

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وبلغت المكسيك دور الستة عشر في النسخ السبع السابقة لكأس العالم لكنها تخاطر بالخروج من دور المجموعات إذا فشلت في الفوز على السعودية.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من سوء أداء الفريق أمام المرمى أوضح مارتينو للصحافيين يوم الثلاثاء "إنها مشكلة خطيرة في الوقت الراهن لأننا نحتاج إلى التسجيل في مباراة الغد. ما حدث خلال العام الماضي كان لأسباب مختلفة حيث واجه مهاجمونا مشاكل بدنية. بعضهم في حالة جيدة في كأس العالم لكن الأمر لا يتعلق بالمهاجمين فقط. نتشارك جميعا المسؤولية. الأمر متروك للفريق بأكمله وليس فقط مواقف معينة".

وأحاط التشاؤم بمنتخب المكسيك خلال الاستعداد لكأس العالم بعد مشوار متباين في التصفيات والمباريات الودية فيما انتقد مشجعون مدربهم الأرجنتيني الذي يتعرض لضغوط هائلة لتغيير حظوظهم.

وأبان لاعب الوسط أندريس غواردادو أن اللاعبين يعتقدون أن لديهم فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وأضاف "عندما تتعرض لكبوة عليك أن تنهض وتقلب الصفحة سريعا، لدينا فرصة كبيرة لنسيان الهزيمة أمام الأرجنتين في مباراة كبيرة أمام السعودية. نؤمن بفرصنا ولا أحد يقول إنها مستحيلة".

وحققت السعودية مفاجأة عندما تغلبت على الأرجنتين بقيادة ليونيل في المباراة الافتتاحية لكن مارتينو قال إنه لا يخشى المنافس العربي.

وأضاف "نحترم المنافس ونعرف جيدا ما فعله أمام الأرجنتين وأيضا في الشوط الأول أمام بولندا. لا نخشى أحدا".