رينارد وأميركا الشمالية.. مواجهات بدأت قبل 12 عاماً

يمتلك الفرنسي هيرفي رينارد سجلاً مميزاً أمام منتخبات أميركا الشمالية في المواجهات السابقة التي جمعت منتخبي المغرب والسعودية أمام فرق القارة الأميركية.

ويقود رينارد دفة المنتخب السعودي أمام المكسيك يوم الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم التي سيسعى خلالها "الأخضر" إلى الفوز لضمان التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

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وتعود أولى مباريات هيرفي رينارد أمام طرف أميركي شمالي إلى مايو 2010 عندما قاد منتخب أنغولا في مباراة ودية أمام المكسيك خسرها الفريق الإفريقي بهدف دون رد سجله أندريس غواردادو، وهي المرة الوحيدة التي لعب فيها أمام فريق الألوان الثلاثة قبل مباراة الأربعاء الحاسمة.

وحقق رينارد أول فوز له على منتخبات أميركا الشمالية برباعية نظيفة في مرمى كندا برفقة منتخب المغرب في أكتوبر 2016 سجلها مهدي كارسيلا ورشيد عليوي وثنائية حكيم زياش.

ومنذ نوفمبر 2020 واجه المنتخب السعودي بقيادة رينارد 4 منتخبات أميركية شمالية، إذ فاز على جامايكا بثلاثية سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان قبل أن يخسر بعدها بثلاثة أيام بهدفين لهدف جاء عن طريق عبدالله الحمدان.

وضمن استعدادات المنتخب لمونديال 2022 تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأميركي سلبياً في سبتمبر الماضي قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام هندوراس في الشهر اللاحق بالنتيجة نفسها وصولا إلى آخر مباراة أمام طرف أميركي شمالي في مباراة بنما التي انتهت بهدف لمثله جاء بتوقيع هيثم عسيري.