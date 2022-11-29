"هدف العويران" يعود إلى أذهان السعوديين قبل المكسيك

يحلم المنتخب السعودي بتكرار إنجازه بالتأهل إلى ثمن النهائي عندما يواجه المكسيك في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم 2022.

وتأمل السعودية في الفوز على المكسيك على أرض ملعب لوسيل لبلوغ الدور المقبل دون النظر إلى نتيجة مباراة بولندا المتصدرة والأرجنتين التي تقع في المركز الثاني.

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واستطاع المنتخب السعودي الوصول إلى ثمن النهائي في أولى مشاركاته المونديالية في نسخة 1994 الأميركية، وحينها استهل مشواره بالخسارة من هولندا بهدفين لهدف أحرزه فؤاد أنور قبل أن يتدارك بفوزين متتاليين، كان الأول على المغرب بثنائية سامي الجابر وفؤاد أنور، وهدف سعيد العويران التاريخي في مرمى بلجيكا المؤهل لثمن النهائي قبل الخسارة من السويد في الدور المقبل بثلاثية دالين وكينيت أندرسون قابلها هدف وحيد لفهد الغشيان.

وتمكنت السعودية من تحقيق نقطة وحيدة في مونديال 1998 بتعادل مع جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، وخسارتين أمام الدنمارك عن طريق مارك ريبر، وفرنسا بأربعة أهداف لتييري هنري وتريزيغيه وليزارازو، فيما ودع الأخضر كأس عالم كوريا واليابان في 2002 بصفر من النقاط بعد 3 خسائر متتالية أمام ألمانيا والكاميرون وأيرلندا.

وقبل الغياب 12 عاما عن كؤوس العالم، بدأ المنتخب السعودي نسخة 2006 بتعادل مثير مع تونس 2-2 سجلها ياسر القحطاني وسامي الجابر قبل خسارة أمام أوكرانيا 4 – صفر وهدف دون رد أمام إسبانيا، ليغيب الأخضر عن المحفل الأكبر في كرة القدم عقدا من الزمن ويعود إلى مونديال 2018 ويودع من دور المجموعات بعد خسارتين متتاليتين أمام روسيا وأوروغواي قبل الفوز في مواجهة مصر الأخيرة بهدفين لهدف تعاقب على تسجيلها سلمان الفرج وسالم الدوسري.