إصابة ثلاثي منتخب السعودية أمام المكسيك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عن إصابة ثلاثي المنتخب الأول سالم الدوسري ومحمد العويس وعلي البليهي في مباراة المكسيك.

وودع "الأخضر" نهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعدما جمع 3 نقاط فقط، عقب فوزه على الأرجنتين وخسارته أمام بولندا والمكسيك.

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وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" أن الفحوصات الطبية اثبتت إصابة الثلاثي أثناء المباراة الأخيرة أمام المكسيك التي انتهت بالخسارة بنتيجة 2-1.

وأضاف البيان: كشفت الفحوصات عن إصابة سالم الدوسري في أربطة الكاحل الأيسر، ومحمد العويس في عضلة الكتف الأيمن، بينما أصيب علي البليهي في العضلة الخلفية، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال ورفع التقارير الطبية المفصلة بذلك.

وأكمل الثنائي الدوسري والعويس مباراة المكسيك، بينما لم يتمكن البليهي من إكمال اللقاء.

