بعد 28 عاماً.. ما زالت مشاركة السعودية في أميركا الأفضل

بقيت المشاركة السعودية الأولى في كأس العالم 1994 هي الأفضل في تاريخ المنتخب الملقب بـ"الأخضر" عندما وصل إلى الدور الثاني، رغم مشاركته في 5 نسخ تلت ذلك الظهور.
وودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما حصل على 3 نقاط من فوز واحد مقابل خسارتين ليحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة.
وبلغ المنتخب السعودي ثمن النهائي في نسخة 1994 عندما فاز جمع 6 نقاط من فوزين على المغرب وبلجيكا وخسر أمام هولندا قبل الهزيمة أمام السويد في ثمن النهائي 3-1.
وودع السعوديون منافسات أميركا بعدما سجلوا 6 أهداف، وتلقت شباكهم 7.
وفي نسخة قطر 2022 حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية، قبل السقوط أمام بولندا والمكسيك توالياً 2-0 و2-1.
وانتهت المشاركة السعودية في المونديال القطري بتسجيل 3 أهداف مقابل تلقي 5 أهداف.
وجاءت نسخة 2018 في المركز الثالث من ناحية الأفضلية بعدما حقق المنتخب السعودي فوزاً على مصر مقابل خسارتين أمام روسيا وأوروغواي، إذ سجل هدفين، بينما اهتزت شباكه 7 مرات.
وفي نسختي 1998 و2006، حصد السعوديون نقطة في كل مونديال وسجل هدفين كما تلقى 7 أهداف.
وتعتبر كأس العالم 2002 الأسوأ في التاريخ السعودي بعدما خسر المنتخب جميع مبارياته وتلقى 12 هدفاً في 3 مباريات.
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