ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي يخطفون نجومية المونديال

تمكن ثلاثة لاعبين ينشطون في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، من الظفر بجائزة رجل المباريات في 3 مباريات بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

واختتمت، مساء يوم الجمعة، مرحلة دور المجموعات، التي شهدت تأهل 16 منتخبا هم: هولندا وأميركا والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا والسنغال وفرنسا وبولندا واليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمغرب إضافة إلى إسبانيا والبرتغال وسويسرا.

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وخلال 32 مباراة في دور المجموعات، استطاع الثلاثي محمد العويس، حارس مرمى السعودية، وثنائي الكاميرون فينسنت أبوبكر وديفيز إيباسي من تحقيق جائزة رجل المباراة بواقع مرة لكل لاعب.

وكانت البداية مع حارس الهلال محمد العويس الذي نال نجومية مباراة السعودية ضد الأرجنتين، بعدما لعب دورا هاما في فوز منتخب بلاده على "التانغو" بثنائية لهدف، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

وفي الجولة الثانية للمجموعة السابعة، خطف مهاجم النصر فينسنت أبوبكر جائزة رجل مباراة الكاميرون وصربيا، بعدما شارك في الشوط الثاني وسجل هدفا وصنع آخرا ومنح فريقه التعادل بنتيجة 3-3 بعدما كانت الكاميرون متأخرة بنتيجة 3-1.

وحققت الكاميرون انتصارا تاريخيا، يوم الجمعة، على البرازيل، في المباراة التي حسمت بهدف سجله فينسنت أبوبكر في الوقت القاتل، وحصل حارس أبها ديفيز إيباسي على نجومية اللقاء.