الهلال يعلن مدة غياب المصابين.. والشهراني يخضع للمتابعة

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، مدة غياب اللاعبين المصابين العائدين من المشاركة مع المنتخب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وسيغيب سلمان الفرج لستة أسابيع على أن يخضع ياسر الشهراني لمتابعة طبية لسير برنامجه.

وغادر المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم من دور المجموعات بعد الفوز على الأرجنتين والخسارة أمام بولندا والمكسيك، وكان اتحاد كرة القدم السعودي قد كشف في وقت سابق عن إصابة الحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي والمهاجم سالم الدوسري في مباراة المكسيك الأخيرة، فيما تعرض القائد سلمان الفرج للإصابة في افتتاح مشوار "الأخضر" ضد الأرجنتين، وكذلك الظهير الأيسر ياسر الشهراني، بينما أصيب محمد البريك بعد مباراة بولندا.

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وقال الهلال في بيانه: إصابة العويس في عضلة الكتف وسيغيب لمدة أسبوعين، وسيبتعد محمد البريك عن المباريات لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للإصابة في عضلة الساق الخلفية، وذات الفترة مع سالم الدوسري الذي أصيب في أربطة المفصل.

وأضاف البيان: أما علي البليهي سيغيب لمدة 4 إلى 5 أسابيع بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ولفت الهلال إلى أن قائد الفريق والمنتخب الفرج تعرض لإصابة في عظم الساق ولن يتواجد في مباريات النادي قبل 6 أسابيع.

أما بشأن إصابة ياسر الشهراني، أوضح بطل الدوري السعودي أنه يخضع لمتابعة طبية لسير برنامجه.