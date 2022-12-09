النصر يتعادل مع ألميريا ودياً

تعادل فريق النصر السعودي مع ألميريا الإسباني، يوم الجمعة، في مباراة ودية جمعتهما بالعاصمة الرياض على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وتقدم النادي الإسباني في الدقيقة 18 عن طريق البلال توريه، وتمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا من إدراك التعادل في الدقيقة 21 عن طريق ركلة حرة بطريقة رائعة.

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وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري المحلي في السعودية وإسبانيا.

ويحتل ألميريا المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الإسباني، في حين يتواجد النصر ثانيا خلف الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.