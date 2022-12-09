نيوكاسل يهزم الهلال ويتوج بكأس موسم الدرعية

توج فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلقب كأس موسم الدرعية بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بخماسية نظيفة في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وسجل أهداف الفريق الإنجليزي في اللقاء الذي جمعه بالهلال كلا من البرازيلي جولينتون، 7 و 43، والباراغوياني ميغيل ألميرون، 75 و80، وديلان ستيفنسون عند الدقيقة 85.

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ومن المنتظر أن يقوم نادي نيوكاسل يونايتد بزيارة معالم الرياض حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً يختتم يوم الجمعة بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك ضمن استعدادته لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعدُّ زيارة نيوكاسل يونايتد إلى المملكة هي الزيارة الثانية حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع في جدة في يناير الماضي واجه خلاله فريق الاتحاد ودياً وكسبه بهدفين مقابل هدف.